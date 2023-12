Haaland, De Bruyne e Doku estão fora do Mundial de Clubes

Antes da estreia no Mundial de Clubes, o Manchester City precisou cortar três jogadores importantes do elenco: os atacantes Haaland e Doku, além do meia Kevin De Bruyne. Dessa maneira, o possível adversário do Fluminense na final do torneio terá ausências importantes caso avance para a decisão.

Haaland chegou à Arábia Saudita com um estresse ósseo no pé direito, conforme explicou o técnico Pep Guardiola durante entrevista coletiva na semana passada. Apesar do contratempo, o clube optou por manter o norueguês na delegação, mesmo sem um prazo claro de recuperação. No entanto, Haaland não participou do treinamento em Jedá na última segunda-feira (18) e foi cortado do elenco.

Kevin De Bruyne se recupera de uma cirurgia na coxa direita e chegou a dizer que só deveria voltar a jogar em janeiro e, com isso, estaria fora da competição. No entanto, ele participou do último treinamento da equipe na Arábia Saudita, mas a comissão técnica optou em preservá-lo no Mundial.

Por fim, Doku enfrenta um problema muscular desde o início do mês e viajou para a Arábia Saudita com incertezas sobre seu retorno. O técnico Guardiola afirmou que não é uma lesão grave, mas o City também trata a situação do atacante com cautela.

Se vencer o Urawa Red Diamonds, do Japão, o Manchester City chegará à final do Mundial de Clubes, enfrentando o Fluminense na sexta-feira, às 15h.

Substitutos de Haaland, De Bruyne e Doku

Assim, os três jogadores ficarão na Arábia Saudita com o restante da delegação do Manchester City até o término do torneio. Para substituí-los, serão chamados jovens do time sub-23 do City, que têm pouca experiência profissional.

Trata-se dos jovens Max Alleyne, Micah Hamilton e Mahamadou Susoho vão substituir Haaland, De Bruyne e Doku, respectivamente.

