Pedro Geromel revela vontade de seguir no Grêmio

A continuidade de Pedro Geromel no Grêmio em 2024 depende apenas do clube gaúcho. Afinal, segundo o defensor, sua vontade é renovar o contrato que termina neste mês e seguir no Imortal na próxima temporada, mesmo com 38 anos.

“Conversamos, entendo a situação que estou, não vou ganhar o quanto eu ganho, vamos ter que ter uma readaptação salarial porque não estou jogando como jogava antes, é natural. Se for do interesse, gostaria de continuar”, disse o zagueiro ao “ge”.

Em um ano marcado por lesões, Geromel entrou em campo apenas sete vezes em 2023. Recuperado, contudo, o zagueiro espera seguir no clube de Porto Alegre para dar a voltar por cima. Mais do que isso, o jogador afirmou que pretende se aposentar no Grêmio.

“Sempre deixar claro que quero terminar a carreira no Grêmio. Primeiro só iam definir a parte do treinador, depois sentar e conversar. Quando os dois querem, não tem como não acontecer”, completou o atleta, que afirmou que a parte financeira não será um problema.

Há dez anos no Grêmio, Pedro Geromel está marcado como um dos grandes zagueiros da história do clube. Ao todo, conquistou nove títulos.

