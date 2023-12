David Luiz treina nas férias e vive esperança de dias melhores

Além de descansar, David Luiz tem aproveitado as férias para se manter em forma. O zagueiro vem realizando atividades físicas ao longo da folga e postando para os seguidores nas redes sociais. O defensor atingiu uma cláusula de renovação automática e segue no Flamengo até dezembro de 2024.

Com passagens por Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal e Seleção Brasileira, David Luiz chegou ao Flamengo em setembro de 2021. O zagueiro acabou se sensibilizando com as mensagens dos torcedores nas redes sociais e decidiu escrever uma nova história no Rio de Janeiro. O defensor sofreu muitas lesões no início e demorou para engatar uma sequência positiva. No entanto, os momentos de glórias apareceram.

Momento de David Luiz no Flamengo

Após ser titular dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, David Luiz não conseguiu vingar em 2023. O zagueiro até adquiriu uma sequência positiva com Vítor Pereira, mas perdeu espaço depois da chegada de Sampaoli. Na estreia de Tite, ele sofreu uma torção no tornozelo direito e acabou não sendo utilizado na reta final da temporada.

Assim, David Luiz viveu momentos conturbados pelo Flamengo em 2023 e agora precisa reconquistar os torcedores em 2024. O zagueiro ficou marcado depois da eliminação precoce na Libertadores e recebeu vaias durante muitos jogos no Maracanã. O jogador atualmente é um dos mais questionados e cobrados do elenco rubro-negro.

Foco em 2024

O defensor, dessa forma, vem treinando pesado durante as férias e busca ser aproveitado por Tite na próxima temporada. Afinal, os dois trabalharam juntos na Seleção Brasileira e são conhecidos de longa data. O técnico, por sinal, pode ser um fator determinante para virada de chave do jogador no clube.

Apesar da vontade de David Luiz, não vai ser fácil reconquistar um espaço na defesa. Afinal, Fabrício Bruno e Léo Pereira formaram uma bela dupla de zaga nesta temporada e Léo Ortiz está próximo de ser contratado. Assim, Tite vai ter dor de cabeça para escalar os defensores rubro-negros em 2024.

