Mulher termina com Luva de Pedreiro e quer mudar nome do filho

A bióloga Távila Gomes encerrou o relacionamento com o influencer Luva de Pedreiro. Além disso, de acordo com o jornal “Extra”, ela planeja mudar o nome do filho que espera dele. A jovem quer batizar como Davi, enquanto ele sempre quis colocar a alcunha de Cristiano Ronaldo Júnior.

Vale lembrar ainda, que pouco depois, em entrevista ao podcast “podpah”, ele afirmou que o nome completo da criança seria “Cristiano Ronaldo da Gama Laurino Santana”. Assim, ele também faria uma homenagem ao Vasco da Gama, seu clube do coração.

” Deixa eu em paz! Vou ser pai agora, cinco meses, Cristiano Ronaldo Júnior vem aí. Pronto, falei! Não era para eu falar agora, mas vou falar agora. P…. mano, deixa eu em paz, deixa eu viver a minha vida. Estou feliz. Valeu, minha tropa, Cristiano Ronaldo Júnior vem aí e é isso que importa. Só alegria para nós! Humildade sempre, verdade sempre”, disse Luva de Pedreiro, em agosto, quando Távila estava grávida de cinco meses.

Ainda segundo a publicação, Luva e Távila vinham se desentendendo desde o início da gestação. No último domingo, eles até curtiram um show juntos em São Paulo. No entanto, um novo desentendimento a fez terminar de vez com o influencer.

Eles se conheceram em dezembro do ano passado, na “Farofa da Gkay”, em Fortaleza. A festa, vale lembrar, foi para comemorar o aniversário da atriz e influencer. São dias de comemoração, com centenas de famosos em um resort isolado. Luva foi convidado, enquanto Távila trabalhava no evento, como recepcionista.

Em abril, Távila Gomes e Luva de Pedreiro começaram a postar foto juntos. Assim, ela não demorou muito para ficar grávida do influencer. Ela está com 27 anos, enquanto ele completou 22 no último mês de novembro.

