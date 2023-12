Vasco efetua compra do volante Mateus Carvalho junto ao Náutico

O Vasco depositou a primeira parcela da compra de Mateus Carvalho junto ao Náutico e garantiu a compra definitiva dos direitos econômicos do volante. Antes, o acordo era de empréstimo e ia até abril de 2024.

O jogador de 21 anos já se despediu do Timbu em suas redes sociais. A SAF vascaína vai pagar R$ 1.5 milhão pela negociação, sendo que R$ 500 mil foram enviados na sexta-feira. Os pernambucanos, no entanto, mantém 10% de Mateus Carvalho.

Contratado em maio, ainda com o apelido de Cocão, o meio-campista foi reserva no Brasileirão, mas fez boas partidas quando teve oportunidade. No total, participou de nove jogos. O Vasco avalia que Mateus tem potencial para evoluir, por isso fez o investimento.

Para a posição, o técnico Ramón Díaz conta, também, com Jair, Barros e De Lucca, que volta de lesão. Por sua vez, a renovação contratual com Zé Gabriel, titular na reta final da temporada, pode não ocorrer. Assim, a diretoria está no mercado atrás de um nome de peso para a cabeça de área. O primeiro que surgiu foi Souza, cria do clube, que se recuperou de lesão no joelho no CT Moacyr Barbosa. Porém, as conversas ainda não evoluíram, e ele recebeu proposta do Istanbul Basaksehir, da Turquia.





Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.