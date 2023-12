Palmeiras consulta staff de Caio Paulista e gera incerteza entre São Paulo e Flu

Um dos pilares do São Paulo na conquista da Copa do Brasil, o lateral-esquerdo Caio Paulista está emprestado pelo Fluminense. Mas o clube do Morumbi já avisou que vai exercer o direito de compra pelo jogador. Isso, porém, não impediu o Palmeiras de realizar uma sondagem pelo atleta e gerou incerteza no acordo.

A diretoria alviverde consultou o empresário do atleta, Eduardo Uram, para saber como estava a situação do jogador com o São Paulo e de uma possível negociação. No acordo, o Tricolor Paulista teria que desembolsar R$ 18,7 milhões para a compra em definitivo. O Verdão, por sua vez, teria sinalizado uma disposição em pagar mais.

O São Paulo tem até o dia 31 de dezembro para acionar a cláusula de compra dos direitos do jogador e mantém contato com o Fluminense para finalizar o acordo. Caio Paulista, aliás, já manifestou o desejo de seguir no Morumbi. Para o Fluminense, a saída do atleta resulta em um bom negócio. Afinal, dificilmente ele teria espaço no elenco que já conta com Marcelo e Diogo Barbosa.

Recentemente, surgiram rumores de que o Fluminense teria desistido de parcelar o valor para receber o dinheiro à vista, o que foi prontamente negado pelo clube. No Rio de Janeiro, dirigentes afirmam que o empresário Eduardo Uram estaria emperrando o acordo entre o lateral e o São Paulo.

Caio Paulista deve permanecer no São Paulo

Com todas as bases já acertadas, Caio Paulista deve realmente permanecer no São Paulo. A única forma do lateral ir atuar no Palmeiras, seria se o próprio jogador decidisse recusar a oferta do Tricolor Paulista e acertar com o Verdão. O que não deve acontecer.

