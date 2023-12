Cruzeiro negocia retorno do volante Lucas Romero, do León, do México

De olho na próxima temporada, o Cruzeiro negocia o retorno de Lucas Romero, que pertence ao León, do México. O volante, além de ter identificação com o clube mineiro, trabalhou com o técnico Nicolás Larcamón. Vale lembrar que o treinador acertou com a Raposa e comandará a equipe na próxima temporada.

O primeiro veículo a noticiar a possível transação foi o portal mexicano Soy Fiera, em matéria assinada pelo jornalista César Luis Merlo.

Em 2020, a Raposa tentou contratar o volante para a disputa da Série B, porém recebeu a negativa do Independiente. Na ocasião, o clube mineiro tentou um empréstimo de graça e ainda cogitou pagar um valor pela cessão temporária.

Identificação com a Raposa

Lucas Romero defendeu as cores do Cruzeiro entre 2016 e 2019. Com a camisa azul, conquistou duas Copas do Brasil e dois Campeonatos Mineiros.

No entanto, em 2019, ano do rebaixamento e de uma grave crise financeira, o clube negociou o volante por pouco mais de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 6 milhões), em um acordo para pagamento à vista. Além disso, acertou o perdão da dívida com o Independiente pela compra do meia Matías Pisano, em 2015, que girava em torno de 600 mil dólares (em torno de R$ 2 milhões).

