Al-Ittihad x Al-Nassr: onde assistir e escalações

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Saudita. Afinal, nesta terça-feira, o Al-Ittihad recebe o Al-Nassr pela 17ª rodada da competição nacional. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, às 15h (de Brasília).

Onde assistir