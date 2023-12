Cruzeiro do Neymar: Famosos curtem festa do ‘Ney em alto mar’

O badalado Cruzeiro do Neymar iniciou na noite dessa terça-feira (26) e promete muita agitação pelos próximos três dias. Aliás, nas redes sociais, é possível ver importantes celebridades brasileiras. O passeio, aliás, terá duração de três dias e três noites, entre 26 e 29 de dezembro, com uma parada em Búzios, no Rio de Janeiro.





Neymar apareceu em fotos com Belo e Gracyanne Barbosa, além do influenciador de futebol Negrete e MC Maneirinho. Outros convidados do jogador do Al-Hilal foram Virginia Fonseca e Zé Felipe e o cantor Perícles.

Aliás, Neymar também curte bastante a festa. Vale ressaltar que ele segue em recuperação de grave lesão no joelho esquerdo. O craque brasileiro não deixou de lado suas atividades de reabilitação física. Ele postou nas redes sociais uma foto em que aparece em tratamento dentro do navio, com a seguinte frase: “Tratamento no rolê, vale?”. Neymar faz trabalhos diários de reabilitação por conta da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo que sofrida na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Saiba sobre o Cruzeiro de Neymar

O cruzeiro saiu de Santos (SP), no dia 26 de dezembro. Vale lembrar que a cidade paulista tem muita relação com o craque, afinal, ele nasceu ali perto e começou a carreira no clube da Vila Belmiro. Depois, a viagem com Neymar fará uma pausa em Búzios, no litoral fluminense, e voltará para Santos.

Além da convivência com Neymar, o cruzeiro terá área para as crianças, com dois saguões temáticos (um de galáxia e outro de safari), piscinas, tobogã. Além disso, a atração vai contar com restaurantes e um teatro, onde haverá apresentações de comediantes como Renato Albani, Thiago Ventura e Victor Sarro.

O navio, o MSC Preziosa, terá ainda um corredor só com fotos da carreira de Neymar. O cruzeiro conta ainda salão de jogos, cassino, boliche, SPA, simulador de Fórmula 1 e cinema 4D.

Todas essas atrações, vale lembrar, estão incluídas no pacote mais simples. O Cruzeiro, que teve ingressos ao público a partir de R$ 5 mil (nas suítes com varanda o valor foi de cerca de R$ 30 mil), em média três vezes maior aos preços praticados em cruzeiros de três dias da empresa MSC no Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.