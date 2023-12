Influenciadora alerta para perrengues na primeira noite do Cruzeiro do Neymar

A influenciadora Virginia Fonseca usou rapidamente as redes sociais para falar dos perrengues que vem passando nas primeiras horas no Cruzeiro do Neymar.

Em postagem no Instagram, ela mostrou que o cruzeiro não vive apenas de festas. Afinal, reclamou de enjoos. Além disso, ela falou da questão de internet quando o navio partiu.

“Galera, cheguei agora no quarto. Lá não pegava internet. Tanto que meus stories só foram postar agora”, disse a influenciadora que, logo em seguida, apareceu com um filtro de palhaço.

Ela, no entanto, brincou com a situação. “Eu amei que fiquei sumida (sem querer), várias pessoas que estavam lá me filmaram e os meus fã clubes repostaram tudo. Estou vendo agora”, completou.

Mas não parou por aí: como está em um navio e não está acostumada, passou por outro problema. “Fui pegar a pasta de dente na necessaire e tinha uma gilete lá. Rasgou meu dedo e sangrou que é uma beleza”, comentou ao ser perguntada sobre o curativo no dedo.

A musa fitness Gracyanne Barbosas, esposa do cantor Belo, também precisou se adaptar. Como regula bem a alimentação, a influenciadora levou marmita para todos os dias que ficar na atração.

Saiba sobre o Cruzeiro de Neymar

O cruzeiro saiu de Santos (SP), no dia 26 de dezembro. Vale lembrar que a cidade paulista tem muita relação com o craque, afinal, ele nasceu ali perto e começou a carreira no clube da Vila Belmiro. Depois, a viagem com Neymar fará uma pausa em Búzios, no litoral fluminense, e voltará para Santos.

Além da convivência com Neymar, o cruzeiro terá área para as crianças, com dois saguões temáticos (um de galáxia e outro de safari), piscinas, tobogã. Além disso, a atração vai contar com restaurantes e um teatro, onde haverá apresentações de comediantes como Renato Albani, Thiago Ventura e Victor Sarro.

O navio, o MSC Preziosa, terá ainda um corredor só com fotos da carreira de Neymar. O cruzeiro conta ainda salão de jogos, cassino, boliche, SPA, simulador de Fórmula 1 e cinema 4D.

Todas essas atrações, vale lembrar, estão incluídas no pacote mais simples, mas sempre há opções a mais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.