Brighton x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Inglês de 2023/2024, o Tottenham visita o Brighton nesta quinta-feira (27), às 16h30. O confronto será realizado no Falmer Stadium, com transmissão exclusiva da plataforma de streaming Star +.

O Tottenham briga pelo título, afinal, soma 36 pontos, seis atrás do Liverpool, que já jogou na rodada. Outro que ainda pode assumir a liderança em 2023 é o Arsenal, que também joga nesta quinta-feira (27). Já o Brighton tenta se aproximar do G6 e tem apenas 29 pontos.

Como chegam as equipes

Para a penúltima partida de 2023, uma vez que ainda joga no domingo (31), o Tottenham tem uma longa lista de desfalques. Aliás, os Spurs não poderão contar com Bentancur, Bissouna, Maddison, Perisic, Sessegon, Solomon, Whiteman e van De Ven.

Já o Brighton não terá Enciso, Estupinan, Ansu Fati, Lamptey, March, Veltman e Wesbster para o duelo contra o Tottenham. Os donos da casa, vale destacar, venceram apenas um dos últimos cinco jogos, com duas derrotas e dois empates.

BRIGHTON X TOTTENHAM

Premier League 2023/24 – 19ª rodada

Data e horário: 28/12/2023, às 16h30 (de Brasília)

Local: Falmer Stadium, em Brighton (ING)

BRIGHTON: Verburggen; Hinshelwood, Dunk, Van Hecke e Igor; Gilmour e Baleba; Adingra, Gross e Buonanotte; Ferguson. Técnico: Roberto De Zerbi

TOTTENHAM: Vicario; Pedro Porro, Davies, Romero e Udogie; Sarr e Skipp; Heung-Min Son, Kulusevski e Johnson; Richarlison Técnico: Ange Postecoglou

Árbitro: Jarred Gillett (AUS)

Jogos da 19ª rodada do Inglês

Terça-feira (26/12)

Newcastle 1×3 Nottingham Forest

Sheffield United 2 x 3 Luton Town

Bournemouth 3 x 0 Fulham

Burnley 0 x 2 Liverpool

Manchester United 3 x 2 Aston Villa

Quarta-feira (27/12)

Chelsea x Crystal Palace – 16h30

Brentford x Wolverhampton – 16h30

Everton x Manchester City – 17h15

Quinta-feira (28/12)

Brighton x Tottenham – 16h30

Arsenal x West Ham -17h15

