Arsenal x West Ham: onde assistir, escalações, arbitragem

Arsenal e West Ham fecham, nesta quinta-feira (28/12), a 19ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 17h15 (de Brasília) no Emirates Stadium e uma vitória recolocará os Gunners na liderança. Afinal, tem 40 pontos contra 42 do atual ponteiro Liverpool. Já o West Ham, com o brasileiro Paquetá em excelente fase, tem 30 pontos. Está em sétimo lugar. Mas ganha uma posição se vencer o duelo.

Onde assistir

Os canais ESPN (TV fechada) e StarPlus (Streaming) transmitem a partir das 17h15 (de Brasília).

Como está o Arsenal

O técnico Mikel Arteta, além de Fabio Vieira (machucado na virilha), não contará com Havertz, suspenso. No mais, deve escalar a força máxima, com seu trio brasileiro com os Gabrieis Magalhães, Martinelli e Jesus.

Como está o West Ham

O técnico David Moyes manterá a base que venceu o Manchester United na rodada passada. O zagueiro marroquino Agüerd, que foi desfalque contra os Red Devils, volta. Dessa forma, o grego Mavropanos vai para o banco. O desfalque de peso é do atacante Michail Antonio. Com isso, os Hammers vão a campo com a dupla Kudus e Bowen, que será municiados por Paquetá.

ARSENAL X WEST HAM

19ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 28/12/2023, 17h15 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, Londres (ING)

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e, Zinchenko; Odegaard, Jorginho e Rice; Saka, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

WEST HAM: Areola; Coufal, Zouma, Aguerd e Emerson, Soucek, Álvarez, Ward-Prowse e Paquetá; Kudus e Bowen. Técnico: David Moyes

Árbitro: Michael Oliver

Auxiliares: Stuart Burt e Dan Cook

Jogos da 19ª rodada do Inglês

Terça-feira (26/12)

Newcastle 1×3 Nottingham Forest

Sheffield United 2×3 Luton Town

Bournemouth 3×0 Fulham

Burnley 0x2 Liverpool

Manchester United 3×2 Aston Villa

Quarta-feira (27/12)

Brentford 1×4 Wolverhampton

Chelsea 2×1 Crystal Palace

Everton 1×3 Manchester City

Quinta-feira (28/12)

Brighton x Tottenham

Arsenal x West Ham

