Morre, aos 56 anos, o piloto Gil de Ferran

O piloto Gil de Ferran, bicampeão da F-Indy e vencedor das 500 milhas de Indianápolis morreu nesta sexta-feira (29/12) aos 56 anos. Ele participava de testes num circuito em Opa-Locka, na Flórida, nos Estados Unidos. Porém, passou mal. Ainda conseguiu parar o carro na entrada dos boxes e foi levado para um hospital local. Mas não suportou. Tão logo veio a notícia de sua morte, o Palmeiras lamentou em suas redes sociais:

Gil de Ferran em foco

Gil de Ferran foi um dos maiores expoentes do automobilismo brasileiro. Ele nasceu na França, em 11/11/1967, mas ainda criança, com quatro anos, veio para o Brasil. Aos 20 anos ganhou a Formula Ford-1987. Dessa forma, alavancou a carreira. Em 1990, ganhou a Fórmula 3 inglesa. Como não teve espaço na Fórmula 1, apostou na Formula Indy, onde competiu por oito anos, de 1995 a 2003. Em 160 corridas, ganhou 12. Foi bicampeão 2000 e 2001. No ano de 2003, ganhou as 500 milhas de Indianapolis, a grande prova da categoria. Porém, logo depois, se aposentou. Virou diretor esportivo de várias escuderias, incluindo duas da F1, a BAR e a MacLaren.

