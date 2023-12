Vini Jr faz tatuagem que conta com Pelé e outras lendas do esporte

O Real Madrid voltou aos treinos nesta sexta-feira (29), com boas novidades. Afinal, o técnico Carlo Ancelotti voltou a contar com o lateral-direito Carvajal, o volante Camavinga e o atacante Vinícius Júnior. O brasileiro, aliás, chamou a atenção ao se reapresentar com uma nova tatuagem.

O atacante, que passou suas férias nos Estados Unidos, fez uma tatuagem marcante nas costas com ‘Ganga’, artista que já desenhou na pele de outras celebridades como LeBron James, Alcaraz ou Drake. Agora, ele também deixou sua marca em Vini Jr, que também prestou homenagem a Pelé e outras lendas negras do esporte.

O brasileiro tatuou Kobe Bryant, Pelé, Michael Jordan e Muhammad Ali . Além dessas imagens espetaculares, estão escritas a palavra ‘Mentalidade’ e o simbólico ‘Vidas negras importam’.

O próprio Ganga foi quem mostrou o resultado em suas redes sociais e o fez com esta mensagem: “ Foi muito bom encerrar 2023 com essa incrível tatuagem completa nas costas feita em 8 horas para meu irmão Vinicius , sempre com minha equipe”.

A tatuagem marca muito pelo ano que Vini passou. Afinal, o atacante foi vítima de vários casos de racismo durante toda a temporada. O registro na pele é marcante por ser diversas personalidades negras que marcaram história no esporte.

O combate ao racismo é uma bandeira social que Vinícius Júnior defende desde o seu início no futebol profissional. Aliás, atualmente, ele busca a alteração legislativa espanhola para tornar a injúria racial um crime.

