Internacional supera River Plate e fecha com Lucas Alario

O Internacional segue ativo no mercado de transferências e quer reforçar seu elenco a pedido do técnico Eduardo Coudet. A nova peça, aliás, já está garantida: se trata do atacante Lucas Alario, de 31 anos.

A diretoria Colorada chegou a um acordo com o atleta nas últimas horas. Apenas detalhes burocráticos restam para o anuncio oficial. Vale ressaltar que o Inter venceu a concorrência do River Plate para garantir a contratação.

O jogador é aguardado no Rio Grande do Sul na próxima semana para fazer exames médicos e assinar o contrato com o Internacional. Nos tratos, o Inter ficou de pagar uma compensação financeira para o Eintracht Frankfurt.

A favor do Internacional, afinal, as interferências de Coudet e do zagueiro Gabriel Mercado foram fundamentais. Ambos conversaram por telefone com Alario e ressaltaram as qualidades do Internacional.

Aliás, embora tenha conseguido a contratação, o Internacional segue em busca de reforços. Diante disso, o nome de Rafael Borré ainda está na lista de reforços desejadas pelo Internacional. A ideia é ter a dupla a disposição de Coudet.

Afinal, os dois nomes, tanto de Alario quanto de Borré, tem ligação com o River Plate e também o Eintracht Franckfurt.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.