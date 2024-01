Corinthians x Ji-Paraná: onde assistir ao jogo de estreia da copinha

O Corinthians vive a expectativa de estrear na edição de 2024 da Copinha. Isso porque o Timão iniciará sua campanha, nesta quarta-feira (3/1), ao enfrentar o Ji-Paraná, de Rondônia. O duelo ocorre, às 21h45, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Abreuzão, em Marília (SP). O Coringão e a equipe rondoniense integram o grupo 10 ao lado do Bangu e do Marília, anfitrião da sede.

O clube do Parque São Jorge é o maior campeão da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ao todo são 10 troféus da competição conquistados pelo Corinthians. No entanto, não sabe o que é levantar o título há seis anos. Os anos em que o Timão foi vitorioso foram 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, a partir das 21h45 (de Brasília).

Como chega o Corinthians

O Coringão montou uma mescla de alguns atletas do sub-20 com o sub-17 para a disputa da Copinha. Alguns destaques são o zagueiro João Pedro que vai para a sua terceira participação seguida no torneio. Ele chegou ao clube em 2019 e já foi na relação de atletas da equipe principal em cinco oportunidades. Contudo, ainda não teve a chance de fazer a sua estreia.

Dois atletas que estavam treinando com o elenco principal também desceram para disputar a Copa São Paulo, como são os casos do lateral Léo Mana e o zagueiro João Pedro Tchoca. O primeiro., aliás, foi até escolhido para ser o capitão da equipe durante a competição.

Outros nomes para ficar de olho são os meio-campistas Bahia, Breno Bidon e Pedrinho e o Thomas Lisboa e o zagueiro Willian. Assim como o atacante Arthur Sousa. Importante ressaltar que a categoria sub-17 do Corinthians foi campeão paulista na temporada passada.

O comandante da equipe será o ex-meio-campista Danilo, bicampeão brasileiro, venceu também a Libertadores, o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana. Ele assumiu o cargo em janeiro de 2023, mas sem êxito em conquistar títulos. Assim, a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior pode ser uma prova de fogo para Danilo, pois corre o risco de ser demitido após o torneio.

Relacionados para a Copinha

Goleiros: Cadu, Felipe Longo, Matheus Corrêa e Matheus Roger;

Laterais: Kaio Henrique, Léo Mana, Vitinho e Vitor Meer;

Zagueiros: João Pedro, Renato, Thierry e William;

Meio-campistas: Adryan, André, Breno Bidon, Jhonatan, Bahia, Pedrinho, Ryan, Thomas Agustin e Thomas Lisboa;

Atacantes: Arthur Sousa, Caipira, Guilherme Henrique, Higor, Juninho, Kayke, Laércio, Léo Agostinho e Beto;

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook