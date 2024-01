Marcos Leonardo, prestes a trocar Santos por Benfica: R$ 97 milhões

O atacante Marcos Leonardo está um passo de trocar o Santos pelo Benfica. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, as partes já têm um acordo praticamente definido e a tendência é que o clube português anuncie o jogador até esta quarta-feira (3). O valor da negociação está em 18 milhões de euros (R$ 97 milhões).

Marcos Leonardo e o Benfica já vêm negociando desde o fim do ano passado. Após o rebaixamento do Santos para Série B do Campeonato Brasileiro, era ponto Pacífico de que seria muito difícil manter o centroavante de 20 anos no elenco para 2024. De fato, as conversas com o futebol europeu ficaram mais comuns no fim de ano e o clube de Lisboa aproveitou para fazer uma oferta formal ao Peixe.

Em grandes dificuldades financeiras por causa do rebaixamento, o Santos aceitou a proposta. Em termos salariais, os números também agradaram o jovem jogador. Dessa forma, ele deverá assinar contrato ainda nesta semana e terá sua apresentação no Benfica assim que possível. O Peixe tem 70% dos direitos econômicos de Marcos Leonardo, devendo ficar assim com cerca de R$ 70 milhões de reais pela venda.

Com a camisa do Santos, Marcos Leonardo disputou 168 jogos e marcou 60 gols, desde sua estreia como profissional, em 2020. Agora, o jogador, que já milita nas equipes de base da Seleção Brasileira, terá sua primeira oportunidade de atuar num clube da Europa.

