Clube da MLS prepara proposta de nível europeu para tirar Pec do Vasco

O Vasco tem um novo interessado no futebol de Gabriel Pec. Trata-se do Portland Timbers, dos Estados Unidos, que estaria disposto a fazer um alto investimento na aquisição do atacante. De acordo com o portal ‘MLSMultiplex’, porém, ainda não há proposta formal pelo cria da base de São Januário, que se destacou em 2023.

Efetivamente, a SAF cruz-maltina e o staff de Pec só receberam sondagens e não descartam uma negociação. Mas o clube carioca já deu o recado para o mercado que o artilheiro do time na última temporada, com 14 gols, não sai por menos de 6 milhões de euros (equivalente a R$ 32 milhões), afinal, esse valor foi recusado no meio da última temporada. Na ocasião, o Nantes, da França, fez a oferta. Outro que entrou em contato foi o Atlanta United, rival do Portland na MLS.

Recentemente, Atlético-MG e São Paulo demonstraram interesse, mas recuaram com o que o Vasco deseja. A 777 Partners, aliás, vem se notabilizando por boas vendas desde assumiu o futebol do clube, como no caso do atacante Pedro Raul, com dobro de lucro. O lateral Lucas Piton, por exemplo, também é alvo de equipes europeias, mas a empresa já sinalizou que só o libera por valores a nível europeu.

O Portland Timbers ficou na 10ª posição da Conferência Oeste da MLS de 2023. Nas últimas temporadas, alguns crias do Vasco, por sinal, partiram para os EUA, como o volante Juninho, o meia Evander e o atacante Talles Magno. Evander, aliás, joga no próprio Portland e é alvo do Flamengo, em negociação que pode superar 5 milhões de euros (R$ 26,5 milhões).

