Após empréstimo, Cristiano se reapresenta ao Fluminense e inicia treinamentos

Depois do empréstimo junto à Chapecoense, Cristiano retornou ao Fluminense e se reapresentou no CT Carlos Castilho, nesta quinta-feira (4). Assim, o lateral-esquerdo, de 30 anos, tem contrato com o clube carioca até o fim da temporada e fará os treinamentos com o grupo que está se preparando para a disputa do Campeonato Carioca.

No momento, os atletas que disputaram o Mundial de Clubes em dezembro estão de férias até o dia 23 de janeiro. Além disso, o técnico Fernando Diniz também só retorna no meio do mês. Na estreia pelo Estadual, contra o Volta Redonda, Marcão comandará a equipe à beira do campo.

Vale lembrar que Cristiano foi contratado em 2021 e chegou ao clube cercado de muita expectativa. Na ocasião, o jogador se destacou no Sheriff, da Moldávia, porém não conseguiu repetir as atuações com a camisa tricolor. Ele chegou ainda mais valorizado depois da campanha na Champions League, com vitórias sobre o Real Madrid, da Espanha, e o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O Fluminense desembolsou, na época, cerca de € 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões na cotação da época) de forma parcelada. No primeiro semestre de 2022, o lateral fez parte da campanha do título estadual, mas logo perdeu espaço no segundo semestre.

Na última temporada, o jogador atuou na Chapecoense, por empréstimo, onde sofreu uma lesão no ombro que o tirou dos gramados por mais de dois meses. Com o time da Arena Condá, disputou 31 jogos, fez um gol e deu duas assistências.

