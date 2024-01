Matheuzinho se espelha em Rodinei para se firmar no Flamengo

Apesar dos interesses do Corinthians e do Bragantino, Matheuzinho deseja continuar no Flamengo. O lateral não vive um bom momento no Rio de Janeiro, mas se espelha na história de um ex-companheiro para vingar no clube. A informação é do “ge”.

Afinal, Rodinei também viveu momentos conturbados no Flamengo. O lateral chegou ao clube no começo de 2016, mas só conseguiu mostrar resultado em 2022, quando teve papel importante nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil.

Depois das boas atuações e dos títulos conquistados em 2022, Rodinei acabou sendo vendido ao Olympiacos, da Grécia. O lateral atualmente é um dos destaques do time grego e vive um momento especial no futebol europeu.

Foco no Flamengo

Assim, Rodinei serve como uma espécie de inspiração para Matheuzinho no clube. O lateral rubro-negro recebeu uma proposta de 5 milhões de euros (R$ 26,8 milhões) e um salário extremamente atrativo do Bragantino, mas mesmo assim quis continuar no Rio de Janeiro.

Matheuzinho quer brigar por titularidade em 2024. O lateral até atuou como titular na reta final de 2023, mas ainda não conseguiu demonstrar confiança. O jogador sonha em jogar no futebol europeu futuramente e acredita que está em uma vitrine importante do país.

