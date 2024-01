Flamengo x São José-RS: onde assistir ao jogo de estreia na Copinha

Um dos favoritos ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior estreia nesta sexta-feira (5). Trata-se do Flamengo, que chega com um elenco qualificado e é o atual campeão brasileiro sub-20. No entanto, a última conquista do maior torneio da base foi em 2018, e os Garotos do Ninho entram na busca pelo penta. Nesse sentido, o time entra em campo às 17h30 contra o São José-RS, no Estádio José Liberatti, em Osasco, pelo Grupo 19.





Ao longo da história da competição, a equipe rubro-negra ergueu a taça nos anos de 1990, 2011, 2016 e 2018. Na última temporada, aliás, o time sub-20 disputou 39 partidas, marcou 81 e sofreu 39 gols, com incrível média de 2,08 marcados e um sofrido por jogo.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da CazéTV, no Youtube.

Como chega o Flamengo

Para a estreia, o técnico Mário Jorge conta com todos os jogadores à disposição e vai com força máxima buscar os três pontos. Assim, o principal destaque trata-se de Lorran, que é uma das grandes apostas para ser o craque do time no torneio. São Bento e Audax completam a chave da equipe carioca neste início de competição.

Além disso, a tendência é que o Flamengo entre em campo com a seguinte escalação: Dyogo Alves; Felipe Brian, Darlan, Rayan Lucas e Zé Wellinton; Rodriguinho, Caio Garcia, João Alves, Lorran, Petterson e Pedro. Técnico: Mário Jorge.

“Dentro que havíamos planejado conseguimos fazer tudo à risca. Muitas ações individuais para dar o equilíbrio necessário para o atleta que vinha de férias ou final de temporada, buscando fazer uso de conhecimentos anteriores e ajustar a equipe coletivamente para 2024”, elogiou o técnico Mário Jorge ao site oficial do clube carioca.

Como chega o São José-RS

Na última edição da competição, o time gaúcho perdeu duas das três partidas da fase de grupos e foi eliminado de forma precoce. Em 2023, inclusive, foram 14 partidas disputadas, 23 gols marcados e 19 sofridos. Média de 1,64 marcados e 1,36 sofrido.

Por fim, a provável escalação é: Edson; João Vitor, Eduardo Rodrigues, Robert e Vinicius Santos; Gabriel Silva, Santarem, Bruno Marques; Petty, Gabriel Renck e Marquinhos. Técnico: Geovani Oliveira.

Elenco do Flamengo na Copinha 2024

Goleiros: Dyogo Alves, Caio Barone, João Vitor Cangane e Lucas Furtado

Zagueiros: Diegão, Darlan, Carbone, Iago e João Victor Cunha

Laterais: Daniel Sales, Lucyan, Felipe Brian, Zé Welinton e Germano

Volantes: Rayan Lucas, Jean Carlos, Caio Garcia, Daniel Rogério e João Victor Alves

Meias: Lorran

Atacantes: Werton, Petterson, Felipe Teresa, Felipe Lima, Pedro Estevam, Menegatti, Wallace Yan, Weliton, João Victor Silva e Rodriguinho

