Palmeiras anuncia a contratação de Caio Paulista e faz alusão ao BBB

Finalmente! Após toda novela, o Palmeiras confirmou a contratação do lateral-esquerdo Caio Paulista nesta sexta-feira (05). O jogador já havia feito os exames médicos durante a semana e aguardava somente a resolução de questões burocráticas para se tornar jogador do Alviverde. Assim, o atleta assinou vínculo com duração de cinco anos, ou seja, até dezembro de 2028.

O vídeo que anunciou a sua chegada possui diversas referências visuais ao Big Brother Brasil. A emissora começará a divulgar os participantes da edição deste ano do reality show nesta sexta. Assim, o departamento de mídia e marketing do clube decidiu fazer alusão ao programa da Globo.

Caio exaltou a parte estrutural do clube em conversa com o canal de YouTube do clube.

“Estou muito feliz por estar aqui. O que vi na Academia de Futebol concretizou o que já havia escutado de companheiros que estiveram aqui: a estrutura é de Primeiro Mundo! Hoje eu pude ver com meus próprios olhos. Fico feliz e espero usufruir de toda essa estrutura para evoluir”, frisou o jogador.

Palmeiras superou rival na contratação

O Verdão contratou o lateral-esquerdo em definitivo junto ao Fluminense depois de o jogador ter temporada de destaque pelo São Paulo. O Palmeiras vai desembolsar 3,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 20,4 milhões na cotação atual). Ele estava emprestado ao Tricolor Paulista em 2023 e sua permanência era dada quase como certa há alguns meses.

No empréstimo ao clube do Morumbi, havia uma opção de compra fixa de 3,5 milhões de euros (o equivalente a R$ 18,7 milhões na cotação atual). O São Paulo notificou o Fluminense para indicar que tinha interesse em contratá-lo em definitivo e conversava a respeito de um parcelamento. Enquanto isso, o Alviverde entrou em contato com seu representante, Eduardo Uram, e o Tricolor Carioca para sondar a situação. Com o sinal positivo, fez uma proposta mais atrativa tanto na quantia a ser paga como no salário para o atleta.

Caio Paulista chega ao Palmeiras com a polivalência como característica de destaque. Afinal, ainda no Fluminense, atuava mais como atacante e Fernando Diniz passou a utilizá-lo como lateral-esquerdo. Após se transferir para o São Paulo, foi uma peça mais usada na lateral esquerda do que em sua posição de origem. Assim, chega ao Palmeiras com a possibilidade de disputar a titularidade tanto com Piquerez e Vanderlan como uma alternativa no ataque. Ou até mesmo jogar na lateral direita e brigar pela vaga com Mayke e Marcos Rocha.

