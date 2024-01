Trauco, ex-jogador do Flamengo, acerta volta ao futebol brasileiro

O Criciúma fechou a contratação do lateral-esquerdo Miguel Trauco. Livre no mercado após deixar o San José Earthquakes (EUA), o peruano de 31 anos vai reforçar o Tigre em 2024, ano que o clube de Santa Catarina voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

Esta será a segunda passagem de Trauco pelo futebol brasileiro. Entre 2017 e 2019 ele jogou no Flamengo, onde conquistou dois Campeonatos Cariocas. O ala, que também atua no meio-campo, também conquistou a Libertadores e o Brasileirão com o Rubro-Negro em 2019, mas não fez parte de toda a campanha.

O portal “Engeplus” deu a informação primeiramente. Trauco assinará contrato de uma temporada, até o fim da temporada 2024. Ele será o quarto reforço do Criciúma. Antes dele, contudo, Yerson Candelo, Renato Kayzer e Baltasar Barcia foram anunciados.

A chegada de Trauco está prevista para a próxima semana para se apresentar ao novo clube. Nos Estados Unidos, ele disputou 34 partidas, com três gols marcados e duas assistências pelo clube da Major League Soccer. Antes, o peruano jogou três temporadas com a camisa do Saint-Étienne (FRA).

