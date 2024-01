Morre Zagallo, lenda do futebol, aos 92 anos

Morreu no fim da noite desta sexta-feira (6/1) Mário Jorge Lobo Zagallo. Um dos maiores ícones da história do futebol brasileiro. A morte do ex-jogador e treinador, campeão da Copa de 1958 e 1962 como jogador, em 1970 como técnico e 1994 como coordenador, foi informada pela sua família nas redes sociais.