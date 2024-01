Kelwin marca, Fluminense bate o Lagarto-SE e avança à segunda fase da Copinha

Com boa atuação e troca de passes, o Fluminense derrotou o Lagarto-SE por 1 a 0 pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Kelwin estufou a rede, ainda no primeiro tempo, e garantiu a classificação do Tricolor para a segunda fase da competição. No Grupo 13, a equipe carioca soma 6 pontos, com 100% de aproveitamento. No outro jogo da chave, São-Carlense e São Raimundo-RR ficaram no empate sem gols.

Na última rodada do Grupo 13 do torneio, o Tricolor medirá forças com o São-Carlense, na terça-feira (9), às 17h (de Brasília), no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira (Luisão), São Carlos (SP). Na mesma chave, o Lagarto encara o São Raimundo-RR, no mesmo dia e estádio, porém às 14h45 (de Brasília).

Troca de passes

Lagarto tenta o contragolpe

Tricolor na frente

Inacreditável

LAGARTO 0 x 1 FLUMINENSE

2ª Rodada do Grupo 13 da Copa SP

Data: 6/1/2024

Horário: 15h00 (de Brasília)

Local: Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira (Luisão), São Carlos (SP)

LAGARTO: Vitor; Pedro, Arthur, Breno e Alisson; Moisés (Mecenas 34’/2ºT), Ray (Erik 45’/2ºT) Bernardo; Luan, Ray de Sá (Denisson 34’/2ºT) e Matheus. Técnico: Pedrinho

FLUMINENSE: Álvaro; Júlio Fidelis, Davi Schuindt, Gustavo Cintra e Léo Jance (Esquerdinha – intervalo); Fabinho, Freitas (Luiz Freitas 15’/1ºT) e Agner (Luis Fernando 18’/2ºT); João Lourenço (Matheus Reis – intervalo), Riquelme Felipe e Kelwin (Isac 18’/2ºT). Técnico: Caio Couto

Gols: Kelwin 15’/1ºT (0-1)

Árbitro: Alceu Lopes Junior

Assistentes: Leonardo Jose Rodolfo Brandini e Jefferson Yago Franco Pinto

Cartões amarelos: Davi e Esquerdinha (FLU)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.