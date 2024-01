Cafu sugere novo nome ao Brasileirão: ‘Campeonato 13’

O ex-lateral direito da Seleção Brasileira, Cafu, sugeriu que o Campeonato Brasileiro de 2024 tenha homenagem a Zagallo, assim como ocorreu no atual torneio nacional em relação a Pelé. Na atual temporada, a principal competição do Brasil foi chamada de “Brasileirão Rei”.



De acordo com Cafu, um novo nome é uma maneira de eternizar a memória de Zagallo e tudo que ele fez pelo futebol brasileiro.

“Primeiro, é fazer um campeonato com o nome do Zagallo. Eu acho que tinha que ter, como tivemos o campeonato “Rei”, talvez o “Campeonato 13″. Uma pessoa que brilhou, que fez tanto quanto os outros jogadores fizeram. Eu acho que isso (batizar o campeonato) é uma maneira de você eternizar aquilo que o Zagallo fez para a seleção brasileira, eternizar a seleção brasileira mundialmente”, disse.

Zagallo era um pai, diz Cafu

O antigo ala da seleção, aliás, ressaltou a importância de Zagallo aos atletas que serviram a Seleção Brasileira.

“Falei ontem, falei hoje e vou falar pelo resto da minha vida, todas as homenagens que fizermos para o Zagallo vai ser pouca perante a sua grandeza e a representatividade dele no futebol mundial. Quem teve a oportunidade, como eu, de conviver com o professor Zagallo sabe do que eu estou falando. Temos o Zagallo como pai, amigo, uma pessoa que nos dava conselho e uma pessoa que tem uma história pra contar no futebol”, completou.

Vale ressaltar que pouco depois após a morte de Zagallo, em entrevista ao “SporTV”, Cafu disse que tinha perdido um pai.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook