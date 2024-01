Sem argentinos, Vasco viaja para pré-temporada com 25 atletas. Veja lista

A delegação do Vasco já seguiu viagem para o Uruguai, onde fará a pré-temporada. No total, 25 jogadores estão na lista do técnico Ramón Díaz. As ausências de maior destaque são o zagueiro Manu Capasso e o meia-atacante Luca Orellano.

Os argentinos ficam no Rio de Janeiro, mas por razões diferentes. Afinal, enquanto o primeiro precisa ganhar ritmo de jogo e, por isso, vai ser titular nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o segundo quer deixar o clube. O Vasco, dessa forma, tenta negociá-lo. Além deles, não viajaram outros sete nomes do elenco profissional, entre eles De Lucca, que se recuperou de grave lesão – veja a lista completa abaixo.

Meia da base será observado

A novidade em Punta Del Este, onde o time cruz-maltino disputa um torneio amistoso, é o meio-campista JP, de 19 anos. Ele ainda teria idade para disputar a Copinha, mas a comissão técnica quer observá-lo de perto e o levou junto.

Quem viajou com o Vasco:

Goleiros: Léo Jardim, Halls e Pablo

Laterais: Paulo Henrique, Puma, Lucas Piton e Julião

Zagueiros: Medel, Maicon, João Victor, Léo e Rojas

Volantes: Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Jair e JP

Meias: Payet, Paulinho e Praxedes

Atacantes: Vegetti, David, Rossi, Erick Marcus, Serginho e Rayan

Veja quem fica para o Carioca:

Goleiros: Alexander

Zagueiros: Miranda, Capasso e Zé Vitor

Volantes: Barros, De Lucca e Rodrigo

Meia: Marlon Santos

Atacante: Orellano

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.