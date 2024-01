Grêmio se aproxima da contratação do goleiro Marchesin

O Grêmio está muito perto de anunciar a contratação do goleiro argentino Agustín Marchesin, do Celta de Vigo, da Espanha. O jogador, de 35 anos, negocia sua liberação com a equipe galega e poderá chegar a Porto Alegre ainda nesta semana. Até o começo da noite desta terça-feira (9), entretanto, o Tricolor Gaúcho ainda não tinha feito nenhum anúncio oficial quanto a sua chegada.

De fato, o Grêmio segue à busca de um goleiro experiente para montar seu elenco em 2024. Na posição, atualmente, a equipe de Renato Gaúcho conta com Gabriel Grando, Caíque e Felipe. A possível chegada de um jogador com as características de Marchesin seria fundamental para as pretensões da equipe, que acaba de vir de um vice-campeonato brasileiro.

Marchesin, experiente arqueiro argentino, tem grande rodagem pelo futebol sul-americano e europeu. Na Argentina, seu país natal, fez história com a camisa do Lanús, mas também atuou com muito destaque no México, por Santos Laguna e América. Na Europa, ele atuou no Porto, de Portugal, por dois anos, além do Celta, onde chegou em 2022.

Entre os muitos títulos de Marchesin na carreira estão uma Copa Sul-Americana pelo Lanús, dois Campeonatos Portugueses pelo Porto, um Campeonato Mexicano pelo América e uma Copa América pela seleção argentina, em 2021. Na altura, ele foi reserva de Dibu Martínez na competição, realizada no Brasil.

