Clubes das Séries A e B manifestam apoio a Ednaldo na CBF

Nesta terça-feira (9), uma reunião na sede da CBF, no Rio de Janeiro, contou com a presença de 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. O encontro foi o primeiro envolvendo os dirigentes do clubes e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, que voltou ao cargo na última semana. Na conversa, as equipes demonstraram seu apoio ao mandatário da maior entidade do futebol nacional.

Também neste encontro, estavam presentes de federações estaduais e outros dirigentes da CBF. Ele ocorreu um dia depois da Fifa constatar a ‘normalidade’ na entidade, após a grande crise política que tirou Ednaldo do poder por algumas semanas. O tom, de acordo com os presentes à reunião, foi de ‘reorganização’ e ‘reestruturação’ do futebol brasileiro para o futuro.

“Foi uma reunião altamente positiva, com participação maciça dos clubes das Séries A e B. Falamos do futuro do futebol brasileiro, das melhorias das competições ouvindo mais os clubes, com todos participando mais ativamente de todos os detalhes. Nossa pretensão é construir um futebol brasileiro cada vez mais forte e com a participação direta dos clubes”, disse Ednaldo, agradecendo o apoio dos dirigentes neste momento de retomada:

“Aproveito para agradecer a solidariedade de todos os clubes, que já apoiavam nosso trabalho, pois foram eles que nos elegeram, construindo a pavimentação para um futebol mais amplo, um futebol pelo qual todos possamos agir de forma livre e independente”.

Veja também o que disseram outros dirigentes:

Augusto Melo, presidente do Corinthians

“É muito bacana, meu primeiro encontro, (estou) recém-empossado. É uma satisfação, uma honra poder fazer parte de tudo isso, da história do futebol brasileiro. Acho que essa reunião é muito produtiva para nós, presidentes, para que possamos opinar e para que a gente possa, a cada ano, melhorar ainda mais o calendário brasileiro. Fiquei surpreso, não o conhecia pessoalmente (Ednaldo Rodrigues) mas é o que a gente também quer no Corinthians, essa participação de todos. Que todos possam continuar, para que a gente possa fazer um futebol mais forte”.

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense

“Foi uma excelente reunião, propositiva de todo os lados. A CBF abriu as portas para que os 40 clubes exponham suas ideias e discutam assuntos relevantes para o futebol brasileiro. Espero que a gente tenha mais vezes, além dos arbitrais, reuniões como essa. Acho que a gente tem que colocar a casa em ordem, o futebol brasileiro precisa de estabilidade. A estabilidade na CBF reflete na da Seleção. Acho muito importante que a gente possa ter paz agora, todos nós, Presidente, clubes e Seleção. Que possam trilhar um caminho importante para o futebol brasileiro”.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos

“Eu tenho uma história vivida no Santos. Fui membro do Mundial Interclubes da FIFA, então, para mim, é um orgulho estar aqui no Rio cumprimentando o presidente Ednaldo e dando total apoio neste trabalho fundamental para a reestruturação do futebol brasileiro. O Santos está ao lado da CBF, revelando jogadores e, acima de tudo, torcendo bastante para que os novos projetos estejam em prática e a gente reconduza o Santos e o futebol brasileiro a seu devido patamar”.

