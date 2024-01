Fluminense estuda a contratação de David Terans, ex-Athletico

De olho no mercado, o Fluminense segue na busca por reforços no setor ofensivo. Nesse sentido, o nome da vez é do atacante David Terans, de 29 anos, que está sem espaço no Pachuca, do México. Intermediários ofereceram o atleta, e o nome agradou a direção tricolor, que estuda a possível contratação. A informação é do portal “ge”.

Além disso, o staff também ofereceu o atleta a outros clubes brasileiros, como Palmeiras, Grêmio e Vasco. Por outro lado, apenas a direção do clubes de Laranjeiras demonstrou interesse no uruguaio, que esteve em campo em apenas doze partidas e não estufou as redes.

Em 2023, o Athletico vendeu David Terans ao Pachuca por 3 milhões de dólares (R$ 14,4 milhões na cotação atual). Em solo brasileiro, o jogador também teve uma passagem pelo Atlético-MG e conquistou a Sul-Americana em 2021 com o Furacão,

Ao longo da carreira, Terans também teve passagens por Rentistas, Danúbio e Penãrol, todos clubes uruguaios, e atuou no Santiago Wanderers, do Chile. Até o momento, o Fluminense já anunciou até o momento três reforços: o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos e o meio-campista Renato Augusto.

