Torcedores do Inter fazem festa para receber Lucas Alario

O atacante argentino Lucas Alario desembarcou em Porto Alegre na tarde desta quinta-feira (11). Aliás, ele foi anunciado pelo Internacional e assinou contrato válido com o Colorado até dezembro de 2025. No Aeroporto Internacional Salgado Filho, ele foi recepcionado por cerca de 300 torcedores.

“Alario, meu bom amigo, pra cima deles, Popular (nome de uma organizada do clube) está contigo”, cantaram as centenas de torcedores presentes.

O argentino, vale destacar, usou um boné e uma camisa do Internacional, além de tirar fotos com torcedores. Vale lembrar que a chegada de Alario estava prevista para a manhã, mas ele teve problemas com a conexão. O atacante chega do Eintracht Frankfurt (ALE).

Lucas Alario tem 31 anos e passou ainda por Colón, River Plate e Bayer Levekusen. Ele estava no Frankfurt desde 2022. Na primeira temporada, aliás, foram dois gols em 26 jogos. No entanto, lesionou o joelho direito em abril de 2023. Dessa forma, não jogou desde então.

Além de Alario, aliás, o Internacional já contratou o meia Hyoran, o goleiro Ivan e o zagueiro Robert Renan. O Colorado, vale destacar, ainda negocia com o volante Thiago Maia, do Flamengo, e com o atacante Borré. Este, aliás, também é do Eintracht Frankfurt, mas está emprestado ao Werder Bremen, da Alemanha. Em 2024, o Inter disputará o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana.

