Convocado frequente, Mycael tem fé na Seleção para Pré-Olímpico

O goleiro Mycael, recordista de convocações entre os jogadores chamados para o Pré-Olímpico da Venezuela, é um dos mais confiantes no sucesso da Seleção Brasileira para a competição. O arqueiro, que treina desde a semana passada na Granja Comary, em Teresópolis, demonstra muito otimismo no trabalho da equipe para a competição. Ele lembra a conquista dos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, como uma das principais razões para estar motivado neste sentido.

“No ano passado, conquistei o Sul-Americano Sub-20 e o Pan-Americano. Mas o que eu tenho mais carinho mesmo é o Pan. O último goleiro que tinha ganhado esse ouro tinha sido o Taffarel. E poder conquistar esse título foi muito especial para mim. Fui para a cobrança de pênalti, fui feliz defendendo um pênalti e finalizando as cobranças marcando um gol”, lembrou o arqueiro.

Goleiro do Athletico Paranaense e já com 49 chamadas às Seleções, desde o sub-15, Mycael vê uma equipe organizada e pretende fazer história na oportunidade de classificar o Brasil às Olimpíadas de Paris, que ocorrerão no segundo semestre de 2024:

“Acredito que nossa preparação está sendo muito intensa, principalmente na parte física. Muitos atletas estavam de férias, estão retornando agora. Mas acho que nossa preparação é boa, excelente. Estamos muito bem organizados com o Ramon e toda comissão técnica. Agora, é chegar preparado ao Pré-Olímpico para conquistar o principal objetivo, que é a vaga para as Olimpíadas.

