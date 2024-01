Ex-amante vende roupa de date com Neymar por R$ 10 mil

A influenciadora Fernanda Campos, apontada como amante de Neymar, contou, na internet, que teve um pedido muito diferente vindo de um fã. Ela revelou que um homem pediu para comprar a peça de roupa do dia que saiu com o jogador.

Campos, aliás, postou, nas redes sociais, que a solicitação chegou pelo Instagram. No direct, o homem mandou mensagem.

“Oi, Fernanda pago, 10k em qualquer peça que você tenha usado no dia que saiu com Neymar. Você topa? Se sim, já manda a sua chave pix”, enviou.

Ela, de antemão, não acreditou e postou uma risada. O homem, no entanto, insistiu.

“Sério mesmo, gata, ainda passo Sedex pra me enviar. Topa?”, completou.

Na sequência, todavia, Campos enviou, enfim, uma chave aleatória para o homem.

Rapidamente, ela recebeu, então, o pix. No print, Fernanda brincou:

“Mano, não creio. Pode deixar que já já envio”, postou.

Afinal, Fernanda chamou bastante atenção, em junho de 2023, quando expôs que saiu com Neymar na véspera do Dia dos Namorados. Na ocasião, ela explicou que tinha o objetivo de que outras mulheres também revelassem as traições do jogador.

A situação entre Fernanda Campos e Neymar marcou o início dos problemas no relacionamento entre o jogador e Bruna Biancardi. Esta, inclusive, anunciou recentemente o término do noivado com o atleta e pediu para ser vinculada a imagem do jogador apenas a questões que envolvem Mavie, filha do ex-casal.

