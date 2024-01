Chelsea bate Fulham no duelo londrino pela Premier League

Um gol de pênalti de Palmer no primeiro tempo definiu o duro 1 a 0 do Chelsea sobre o Fulham, neste sábado (13/1) pela 21ª rodada da Premier League inglesa. O duelo londrino no Stamford Bridge, foi equilibrado, com chances claras para os dois lados. O time da casa, além do gol, acertou duas na trave. Mas o Fulham foi bastante perigoso. Dessa forma, obrigou o goleiro Petrovic a fazer ótimas defesas.

O Chelsea, que teve no brasileiro Thiago Silva um de seus melhores jogadores, chega aos 31 pontos, em condições de sustentar o oitavo lugar ao fim da rodada. O Fulham contou com os brazucas Willian e Andreas Pereira muito ativos (o ex-Fla Rodrigo Muniz entrou no fim ) que jogaram bem, mas não levaram o time ao sucesso. Assim, para nos 24 pontos, em 13º.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Palmer põe o Chelsea na frente

Apesar de 59% de posse de bola e 9 a 5 nas finalizações, o Chelsea não foi tão dominante no primeiro tempo. Seus chutes foram longe do gol. Já o Fulham era perigoso em contra-ataques, quase sempre puxados por Willian (ex- Corinthians e Seleção). E foi numa bola do brasileiro que os visitantes quase marcaram, aos 26. Wilson recebeu livre na direita, mas chutou em cima do goleiro Petrovic. Contudo, nos acréscimos, o Chelsea chegou ao gol. Palmer encontrou Sterling na área. Diop o derrubou. Pênalti que Palmer cobrou aos 48 minutos e fez 1 a 0.

No segundo tempo o jogo foi muito intenso. O Fulham quase marcou num chute de Jiménez após grande jogada do ex-Flamengo Andreas Pereira. A defesa de Petrovic foi excelente. Mas o Chelsea esteve mais próximo de marcar. Sterling e Gallagher acertaram a trave do goleiro Leno. Na reta final, o Fulham partiu para cima. Contudo o Chelsea, com Thiago Silva rechaçando todas, segurou o 1 a 0.

CAMPEONATO INGLÊS – 21ª RODADA

Sexta-feira (12/1)

Burnley 1×1 Luton

Sábado (13/1)

Chelsea 1×0 Fulham

Newcastle x Manchester City – 14h30

Domingo (14/1)

Everton x Aston Villa – 11h

Manchester United x Tottenham – 13h30

Sábado (20/1)

Arsenal x Crystal Palace – 9h30

Brentford x Nottingham Forest – 14h30

Domingo (21/1)

Sheffield x West Ham – 11h

Bournemouth x Liverpool – 13h30

Segunda-feira (22/1)

Brighton x Wolves – 16h45

