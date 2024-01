De Bruyne sai do banco e decide vitória do City sobre Newcastle na Premier League

Em mais um grande jogo na Premier League, o Manchester City contou com a estrela de Kevin De Bruyne para vencer o Newcastle por 3 a 2 neste sábado (13), no St James’ Park, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O meia belga saiu do banco de reservas no segundo tempo para balançar a rede e dar linda assistência para o jovem Oscar Bobb confirmar o triunfo nos acréscimos. Antes disso, Bernardo Silva, em belo toque de letra, havia aberto o placar. Por outro lado, Isak e Gordon anotaram os gols da equipe mandante.

Dessa maneira, o Manchester City chegou aos 43 pontos e subiu para a vice-liderança da Premier League, agora com dois a menos que o Liverpool. No entanto, os Reds ainda entram em campo nesta 21ª rodada e podem aumentar a vantagem no topo da tabela. Mas, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola tem uma partida a menos em relação aos concorrentes diretos ao título por conta da disputa do Mundial de Clubes em dezembro de 2023.

Por outro lado, o Newcastle decepcionou seus torcedores ao sofrer a virada em casa e ampliou a má fase da equipe na Premier League. O resultado negativo deste sábado foi a quarta derrota consecutiva da equipe na competição. Assim, o time comandado pelo técnico Eddie Howe segue na 10ª colocação, com 29 pontos, mas ainda pode perder posições no decorrer da rodada.

Newcastle apresenta déficit financeiro e pode negociar Bruno Guimarães

O jogo

O Manchester City conseguiu se impor fora de casa e fez um grande início de jogo. Os visitantes abriram o placar aos 26 minutos, em belo toque de letra do meia Bernardo Silva. Mas Isak soube aproveitar um grande lançamento de Bruno Guimarães para anotar um golaço e recolocar o empate no marcador. No entanto, o Newcastle buscou a virada no lance seguinte. Gordon aproveitou desorganização da zaga do City e acertou um bom chute de fora da área para confirmar a vantagem de 2 a 1 no intervalo.

No entanto, os donos da casa não souberam aproveitar as oportunidades criadas na segunda etapa e pararam em boa atuação do goleiro Ortega, que substituiu Ederson, lesionado. Por outro lado, Guardiola fez alterações na equipe do City que surtiram efeito e os visitantes buscaram o triunfo.

De Bruyne sai do banco e resolve para o City

De Bruyne entrou na vaga de Bernardo Silva e precisou de poucos minutos para finalizar de fora da área e empatar o jogo. Até que, aos 45 minutos, o jovem Oscar Bobb, que também havia saído do banco de reservas, confirmou a vitória do City após lindo lançamento de Kevin De Bruyne.

