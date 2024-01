Egito x Moçambique: onde assistir e escalações

Maior campeão da Copa Africana de Nações, o Egito busca o octacampeonato após bater na trave em duas das últimas três edições. Vice em 2017 e 2021, os Faraós estreiam neste domingo (14), às 14h (de Brasília), contra Moçambique, na Costa do Marfim, pela primeira rodada do Grupo B.

Onde assistir

Band (TV aberta), Bandplay (streaming) e Band.com.br (site) e Esporte na Band (YouTube).

Como chega o Egito?

Vice na última edição da Copa Africana de Nações, o Egito busca encerrar o jejum de 14 anos na competição. Os Faraós apostam na estrela de Mohamed Salah, astro do Liverpool, da Inglaterra, para alcançar o objetivo de conquistar o oitavo título em sua história. O craque destacou a importância de vencer na estreia.

O Egito foi uma das melhores seleções nas Eliminatórias com cinco vitórias em seis jogos. Em 2024, venceu a única partida disputada até o momento (1 a 0 contra a Tanzânia). Os Faraós estão entre os favoritos ao título da Copa Africana de Nações, mas o técnico Rui Vitória prega cautela nos discursos.

Como chega Moçambique?

Moçambique disputará a Copa Africana de Nações pela quinta vez em sua história. Após 14 anos, a seleção volta a participar da competição. Em 2010, foram eliminados na fase de grupos. Na ocasião, a equipe ficou na lanterna do Grupo C com apenas um ponto. O Egito, adversário deste domingo, foi o campeão daquela edição.

Nas Eliminatórias, Moçambique ficou em segundo lugar, atrás de Senegal, o último campeão africano. O técnico Chiquinho Conde, grande responsável por levar a seleção de volta ao torneio após 14 anos, agora tem a missão de tentar encerrar um incômodo jejum de dez derrotas consecutivas na competição.

Egito x Moçambique

1ª rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações

Data e horário: domingo, 14/01/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio Félix Houphouet-Boigny, em Abidjã, Costa do Marfim

Egito: El-Shenawy; Kamal, Hegazy, Abdelmonem e Fatouh; Ashour, Elneny e Attia; Salah, Mohamed e Trezeguet. Técnico: Rui Vitória

Moçambique: Ernan; Macandza, Mexer, Malembana e Langa; Guima, Shaquille, Lourenco, Domingues e Clesio; King. Técnico: Chiquinho Conde

