Flamengo sofre, mas vence Náutico e segue na Copinha

O Flamengo sofreu, mas venceu o Náutico, na noite deste sábado (13), por 1 a 0. Assim, se classificou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida teve seu único gol marcado ainda na primeira etapa, através de Welinton, pouco antes do intervalo. Na próxima fase, o Rubro-Negro enfrenta o São José-RS, que eliminou o XV de Piracicaba nos pênaltis.

Primeiro tempo

Flamengo e Náutico fizeram um primeiro tempo animado, em Osasco. Os rubro-negros tomaram mais a iniciativa, mas não conseguiram criar grandes chances logo de cara. O Timbu, por outro lado, perdeu Vinicinho, um de seus principais jogadores, machucado, logo cedo. A primeira chance veio apenas aos 34 minutos, quando Felipinho bateu falta e Lucas Furtado, do Flamengo, defendeu em dois tempos. Mas o Fla conseguiria abrir o placar aos 45 minutos: após cruzamento de João Victor Alves, Carbone cabeceou, Léo fez ótima defesa, mas Welinton estava atento para o rebote e fez 1 a 0.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Náutico foi para cima do Flamengo. Logo de cara, Thalisinho chutou com perigo à meta de Lucas Furtado. Os rubro-negros responderam com João Victor Alves, quase fazendo o segundo e Luciano Bico salvando em cima da linha. O Fla seguiu em cima e esteve perto do segundo quando Felipe Teresa chutou para boa defesa do goleiro Léo. Felipe Lima ainda acertou a trave do goleiro do Náutico, que teve uma última chance já nos acréscimos. Após lançamento na área, um desvio quase encontrou a rede, mas Carboni e salvou. Em seguida, Thalisinho chutou e Lucas Furtado fez bela defesa para garantir o resultado.

FLAMENGO 1×0 NÁUTICO

Copa São Paulo de Futebol Júnior – terceira fase

Data e horário: 13/1/2014 às 21h (de Brasília)

Local: Estádio José Liberatti (Osasco – SP)

FLAMENGO: Lucas Furtado; Felipe Brian, Iago, Carbone e Jean Carlos; Daniel (João Victor Cunha, 10’/2ºT), João Victor Alves (Menegati, 31’/2ºT) e Wallace Yan (Germano, 31’/2ºT); Rodriguinho (Felipe Lima, 26’/2ºT), Welinton (Felipe Teresa, 26’/2ºT) e Victor Silva. Técnico: Raphael Bahia.

NÁUTICO: Léo; Glédson, Luciano Bico, Hiago e Matheus Albino (Thiago Massa, 10’/2ºT); Samuel (Vini, 10’/2ºT), Luan (André, 20’/2ºT), Thiago Puridade (Leandro Kauã, 20’/2ºT) e Clebson (Genilson, 20’/2ºT); Vinicinho (Felipinho, 20’/1ºT) e Thalisinho. Técnico: Sérgio China.

Cartões amarelos: Iago, João Victor Cunha, Felipe Brian (FLA); Luan, Leandro Kauã e Genilson (NAU)

Gol: Welinton, 45’/1ºT (1-0)

