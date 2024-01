Messi vence o The Best, da Fifa, como melhor jogador do mundo em 2023

O argentino Lionel Messi ganhou o prêmio The Best, da Fifa, como o melhor jogador de 2023. Apesar da honraria considerar o desempenho dos jogadores de 19 de dezembro de 2022 — um dia depois da final da Copa do Mundo do Qatar — a 20 de agosto de 2023, o craque novamente faturou um prêmio importante em sua carreira, desta vez superou Erling Haaland, do Manchester City, que era apontado por muitos como o favorito, e Kylian Mbappé, do PSG.





Durante a entrega da premiação, nenhum dos finalistas estiveram presentes, algo que se tornou constrangedor. Coube ao ex-atacante francês Thierry Henry, que foi um dos apresentadores do evento, mostrar o troféu e tentar suavizar a situação.

“Eu posso ficar com o troféu, então? Eu nunca ganhei…”, disse o ex-atacante do Arsenal.

No último ano, o argentino disputou 32 partidas, marcou 23 gols e deu 8 assistências. Além disso, conquistou os títulos da Ligue 1, ainda com a camisa do Paris Saint-Germain, e da Leagues Cup, pelo Inter Miami.

Como funciona o The Best

A Fifa premia melhor jogador do mundo desde 1991, e a melhor jogadora desde 2001. No entanto, a entidade criou o Fifa The Best em 2016, em uma cerimônia anual. Ele premia o melhor goleiro, a melhor goleira, o melhor técnico no futebol masculino, o melhor técnico ou a melhor técnica do futebol feminino, o gol mais bonito no Prêmio Puskás, e também Fair Play e torcedor.

Dessa forma, um conselho técnico da entidade define uma lista de 10 finalistas. O colégio eleitoral, portanto é formado por jornalistas, capitães, técnicos das seleções nacionais e o público, que vota via internet. Cada grupo, aliás, tem peso de 25% na pontuação final. A vitória de Messi causa estranheza no mundo do futebol, já que o período analisado teve início após a Copa conquistada pela Argentina, no fim de 2022. Para muitos, Erling Haaland, do Manchester City, era o grande favorito depois do grande ano que teve.

