Ana Castela termina namoro e torcedores reagem com ‘convite’ de jogador do Cruzeiro

A cantora Ana Castela anunciou o término do namoro com Gustavo Mioto na última segunda-feira (15). Esse é o segundo fim de relacionamento entre os artistas e, desta vez, por “motivos, tempos e vontades diferentes”. No entanto, o volante Lucas Silva, do Cruzeiro, teve seu nome no meio dessa história.





A situação foi resgatada pelos torcedores do Cruzeiro, que relembraram uma brincadeira que Lucas Silva participou no programa “Bastidores”, na Rádio Itatiaia. Inicialmente, o comentarista Alê Oliveira fez uma brincadeira: “Se fosse uma prova de múltipla escolha, gostaria que você escolhesse entre Luisa Sonza, Lexa, Paula Fernandes, Ana Castela e a Sandy. Neste ‘quinteto mágico’ você escolheria qual?”, perguntou.

O jogador do Cruzeiro entrou no clima e deu a votação final para Ana Castela. “Cara, boas opções. A dúvida é grande. Mas, como sou do lado country, mais raiz, a Ana Castela, a Paula Fernandes. Das cinco opções já passei para duas. Mas a Ana Castela”, e seguiu com um convite para a cantora.

“Está feito o convite para você ir conhecer a minha fazenda em Goiás, a Fazenda Bola de Ouro”, completou.

Afinal, na mesma entrevista, o volante do Cruzeiro Lucas Silva brincou com Alê Oliveira sobre vários nudes recebidos.

“Depende da situação. Às vezes mais, às vezes menos. No fim de semana, acelera. O recorde foi quando a gente foi campeão. Aí bombou, eu perdi a conta”, finalizou.

