Unionistas de Salamanca x Barcelona: escalações e onde assistir

Em momento ruim na temporada, o Barcelona visita nesta quinta-feira (18), o Unionistas de Salamanca, da terceira divisão do futebol espanhol, às 15h30, em jogo único pelas oitavas de final da Copa do Rei. A partida que acontece no Campo Reina Sofia, na cidade de Salamanca, será a primeira vez que as equipes se enfrentam na história.

Como chega o Unionistas de Salamanca

Com pouco menos de 10 anos de existência, o clube da terceira divisão do futebol espanhol vem se destacado em suas participações na Copa do Rei e vem de uma surpreendente vitória nos pênaltis sobre o Villarreal e conseguiu eliminar o Submarino Amarelo, tradicional equipe da elite do futebol da Espanha.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Dani Ponz repita a escalação diante do Barcelona e vai jogar por uma bola para entrar na história do futebol espanhol com uma possível vitória sobre um dos maiores clubes da Espanha e do mundo.

Como chega o Barcelona

O Barcelona, por sua vez, vive um momento complicado e o técnico Xavi está pressionado no cargo. O clube catalão não faz uma grande temporada e vem de uma dolorosa derrota por 4 a 1 para o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha. Dessa maneira, um tropeço nesta quinta-feira (18) diante do modesto Unionistas de Salamanca poderia ser fatal para o futuro do técnico na equipe.

‘Não volto ao Barcelona enquanto Xavi estiver lá’

Ao mesmo tempo, o Barça terá o desfalque do zagueiro Ronald Araújo, expulso na partida contra o Real Madrid e que agora cumpre suspensão na Copa do Rei. Além disso, com a grande superioridade técnica, os culés devem entrar em campo com um time misto, com Vitor Roque e João Félix no ataque.

Unionistas de Salamanca x Barcelona

Oitavas de final da Copa do Rei

Data e horário: quinta-feira, 18/01/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Campo Reina Sofia, em Salamanca (ESP)

Unionistas de Salamanca: Martínez; Camus, Ramiro, Giménez, Jiménez; Gómez, Nespral, Villar Del Fraile, Serrano; Slavy e Losada. Técnico: Dani Ponz.

Barcelona: Peña; Fort, Koundé, Christensen, Baldé; Fermin Lopez, Oriol Romeu, Pedri; Ferran Torres, Vitor Roque, João Felix. Técnico: Xavi Hernández.

Onde assistir: Star+

