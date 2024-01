Botafogo x Bangu: onde assistir, escalações e arbitragem

Quase sem descanso, o Botafogo volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Bangu, no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Favorito, o Glorioso busca manter o aproveitamento de 100% após bater o Madureira pelo placar mínimo na última quarta-feira (17), placar que o colocou na quarta colocação do Estadual.

Como chega o Botafogo?

No reencontro com a torcida, o time sentiu, principalmente, um desconforto e uma atmosfera pesada no Colosso do Subúrbio. Afinal, a torcida, machucada pelo forma vexatória com a qual a equipe perdeu o Brasileiro, não perdoou alguns protagonistas daquele evento. Para minimizar o estrago, o Botafogo, então, só tem um caminho: engatar, agora, nova sequência de vitórias.

Ainda em ritmo de pré-temporada, o técnico Tiago Nunes acenou com mudanças. Uma delas pode ocorrer no gol, com a substituição de Gatito por John. Não que o paraguaio tenha ido mal. Muito pelo contrário. Mas é que o novo reforço precisa ser testado. Outra interrogação, aliás, é a presença de Hernández. Será que o uruguaio vai, enfim, substituir Eduardo? A única certeza é o 3-4-3, esquema, desse modo, para suprir a falta de um lateral-direito.

Quem deve esperar um pouco para debutar na Estrela Solitária é o atacante Savarino. O astro venezuelano, ex-Atlético-MG, chegou nesta semana no Rio de Janeiro e ainda precisa de uma sequência de treinos para pegar o ritmo.

Como chega o Bangu?

O Bangu entra em campo com um longo jejum pela frente. O Alvirrubro da Zona Oeste não vence o Botafogo há 21 anos. A última vez foi em 2003 (2 a 1). Além do histórico negativo, não se apresentou bem e perdeu para a Portuguesa por 1 a 0, no Luso-Brasileiro.

O visitante sabe que, diante das circunstâncias, um empate, neste fim de semana, não é um mau negócio.

Onde assistir?

O Canal Goat (YouTube), Band (TV aberta) e BandSports (TV fechada) transmitem o embate.

BOTAFOGO x BANGU

Campeonato Carioca – Rodada 2

Data e horário: 20/1/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)

BOTAFOGO: Gatito (John); Barbosa, Halter e Barboza; Tchê Tchê, Freitas (Newton), Eduardo e Marçal; Júnior Santos (Sá), Jeffinho e Tiquinho (Janderson). Técnico: Tiago Nunes.

BANGU: Leite, Cerqueira, Soares, Oliveira e Daltro; Adsson, Renatinho e Cleyton; Saulo, Maranhão e Banhoro. Técnico: Alexandre Gomes

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Wallace Muller Barros Santos

