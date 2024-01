São Paulo x Santo André: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Santo André neste sábado (20), às 20h, no Morumbi, pela 1° rodada do Campeonato Paulista. Campeão pela última vez em 2021, o Tricolor Paulista tem em Thiago Carpini a grande aposta para levantar novamente o Estadual. Já o Ramalhão tenta ser o time surpresa deste ano e chegar o mais longe possível na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TNT e da HBO Max

Como chega o São Paulo?

Em sua primeira partida no ano, o Tricolor Paulista terá algumas mudanças em relação ao ano passado. Dorival Júnior deixou o clube para treinar a Seleção Brasileira. Para seu lugar chegou Thiago Carpini, atual vice-campeão do torneio e que fez grande trabalho no Juventude. Aliás, para o elenco, o clube se reforçou com as chegadas de Bobadilla, Luiz Gustavo, Ferreirinha e Erick. Contudo, para a partida de estreia, o São Paulo deve ter alguns desfalques.

Afinal, James Rodriguez, Rafinha e Moreira, com um cronograma de controle de carga, trabalharam separados do grupo e devem perder a primeira partida do ano. Além disso, Arboleda, que tem feito trabalhos individualizados, fez apenas trabalhos leves e também deve ficar fora da estreia da equipe. Ainda existe uma dúvida no meio, já que Luiz Gustavo impressionou nos treinos, mas Alisson e Pablo Maia devem seguir como titulares.

Como chega o Santo André?

Por outro lado, o Ramalhão foi ao mercado para tentar montar um time forte para a disputa do Campeonato Paulista 2024. A primeira contratação, claro, foi de um técnico. Assim, no fim de 2023, a diretoria anunciou a chegada de Fernando Marchiori, com passagens por Náutico, Paysandu e Portuguesa, para comandar o time principal. Para as quatro linhas, o Santo André não poupou esforços e trouxe 16 jogadores novos.

Contudo, o objetivo agora é fazer com que o elenco se entrose rapidamente e seja uma das grandes forças do Estadual. Aliás, vale ressaltar que o clube vai disputar a série D em 2024.

SÃO PAULO X SANTO ANDRÉ

Primeira rodada do Campeonato Paulista-2024

Data: 20/01/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio do MorumBIS, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius, Diego Costa, Ferraresi e Welington; Alisson (Luiz Gustavo) e Pablo Maia; Wellington Rato, Lucas e Luciano (Galoppo); Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

SANTO ANDRÉ: João Paulo; Júnior Caiçara, Walce, Luiz Gustavo e Edimar; Sousa, Wellington Reis e Robinho; Richard, Felipe Ferreira e Lohan (Léo Passos). Técnico: Fernando Marchiori.

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Daiane Muniz dos Santos

