Novorizontino x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão, o Palmeiras inicia mais um Campeonato Paulista. Em sua estreia nesta edição do torneio estadual, o Verdão do técnico Abel Ferreira visita o Novorizontino, às 16h (de Brasília), no Jorjão, em Novo Horizonte, interior de São Paulo.

Como chega o Novorizontino?

Atual vice-campeão da Série A2 do Paulistão e quinto lugar da última Segundona do Brasileiro, o time do interior tenta, agora, surpreender o Palmeiras com muitas novidades para começar a temporada. Afinal, o clube contratou 11 reforços para fazer bonito no Paulistão: os goleiros Airton e Marcelo, os zagueiros Chico e Donato, os laterais Barcelos e Soares, o volante Farias, além dos atacantes Waguininho, Paulo Vitor, Pessoa e Vitinho.

“Temos uma estreia muito difícil contra um time campeão e com o mesmo treinador há três anos. A expectativa, entretanto, é fazer um grande Paulista, inicialmente, são 12 pontos necessários para uma tranquilidade e quanto antes”, projetou o técnico do Novorizontino, Eduardo Baptista.

Como chega o Palmeiras?

O Verdão figura com somente três novidades, mantendo, dessa forma, sua espinha dorsal vencedora dos últimos tempos. O volante Moreno, o atacante Bruno Rodrigues e o polivalente Caio Paulista são as novas caras do elenco do Palestra. Do trio, porém, somente Paulista deve iniciar entre os 11 titulares. Abel deve, assim, aproveitá-lo como ala, pela esquerda. Outra novidade entre os relacionados é Estêvão, de 16 anos, recém-integrado ao time profissional.

O técnico português também ganhou “reforços” internos. O volante Menino e o atacante Rony estão 100% após cirurgias (tornozelo e braço direitos, respectivamente) e ficam de prontidão se Abel assim desejar.

Em contrapartida, Dudu, no entanto, permanece como baixa no departamento médico. Abel também não terá o goleiro Kaique, o zagueiro Michel e o atacante Endrick, todos na Seleção Brasileira para a disputa do Pré-Olímpico, na Venezuela.

Onde assistir?

A Cazé TV (YouTube) e Paulistão Play (streaming) transmitem o embate.

NOVORIZONTINO x PALMEIRAS

Campeonato Paulista – Rodada 1

Data e hora: 21/2/2024, às 16h (de Brasília)

Estádio: Doutor Jorge Ismael de Biasi (SP)

NOVORIZONTINO: Jordi; Soares, Martins, Paulo Eduardo e Barcelos; Geovane, Farias, Rômulo e Tocantins; Pessoa (Waguininho) e Jenison. Técnico: Eduardo Baptista

PALMEIRAS: Weverton; Rocha, Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Ríos, Veiga e Paulista; Rony e López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Daiane Muniz dos Santos

