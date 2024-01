Reservas do Flamengo empatam com o Nova Iguaçu pelo Carioca

O time reserva do Flamengo esbarrou no desentrosamento, na pouca inspiração ofensiva e apenas empatou em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, neste domingo (21/1), pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida foi realizada no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos quatro pontos em dois jogos e perdeu a oportunidade de assumiu a liderança da competição. Thiaguinho, na segunda etapa, fez o gol do Flamengo. Carlinhos, na primeira etapa, abriu o placar para o time da Baixada.

O Flamengo volta a campo pela competição no próximo sábado (27). E novamente no Nordeste: às 18h10, enfrenta a Portuguesa, na Arena das Dunas. A partida valerá pela quarta rodada. Já o Nova Iguaçu vai ao Estádio Moça Bonita e terá pela frente o Bangu, quarta-feira (24)às 16h, pela terceira rodada.

Nova Iguaçu em vantagem

O jogo começou animado. Com três minutos de bola rolando, ambas as equipes haviam finalizado a gol. Quem tentou primeiro foi o Flamengo. Lorran fez boa jogada e, em seguida, rolou para Thiaguinho, que chutou para boa defesa de Fabrício Santana. Logo após, Bill arriscou de longe e a bola desviou para escanteio.

O ritmo da partida, entretanto, não foi o que as primeiras impressões deram a entender. Sendo assim, nenhuma grande oportunidade foi criada na meia hora seguinte. Quando aconteceu, contudo, o Nova Iguaçu abriu o placar. Aos 34 minutos, Gabriel Noga falhou, Carlinhos arrancou e concluiu de cavadinha na saída de Rossi. Nem o gol sofrido, porém, motivou o Flamengo a melhorar o nível que apresentara até então. Com isso, foi para o intervalo atrás no placar.

Reação do Flamengo

A segunda etapa começou com o Flamengo com domínio territorial e tentando o gol de empate. Entretanto, seguiu pecando por falta de entrosamento e objetividade. Consequentemente, por mais que estivesse com a bola, não criava nada digno de nota. O Nova Iguaçu, por sua vez, perdeu o ímpeto da primeira etapa e cedeu muitos espaços para o adversário.

Finalmente aos 21 minutos o Flamengo assustou de fato: Lorran serviu Petterson na área, o atacante soltou uma bomba e Fabrício Santana espalmou para escanteio com extrema dificuldade. O susto acordou o Nova Iguaçu, que respondeu com um chute de Yago de fora da área, que passou à direita de Matheus Cunha.

Tanto domínio, por fim, rendeu o gol de empate ao Flamengo aos 25 minutos. Thiaguinho tabelou com Lorran, driblou um adversário e concluiu sem chances para o goleiro. Mesmo permanecendo no comando das ações, o Flamengo voltou a pecar na criatividade. Dessa forma, o jogo terminou sem nova alteração no marcador.

NOVA IGUAÇU 1 X 1 FLAMENGO

Campeonato Carioca – 2ª Rodada

Data e horário: 21/1/2024

Local: Estádio Almeidão, João Pessoa, Paraíba (PB)

Gols: Carlinhos, 34’/1°T (1-0); Thiaguinho, 25’/2°T (1-1)

NOVA IGUAÇU: Fabrício Santana; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael (Sidney, 28’/2°T) e Ítalo Silva; Ronald (Igor Fraga, intervalo), Albert e João Victor (Xandinho, intervalo); Yago, Carlinhos (Emerson Carioca, 14’/2°T) e Bill (Lucas Campos, 14’/2°T). Técnico: Carlos Vitor.

FLAMENGO: Matheus Cunha, Santiago Ocampos, Gabriel Noga, Diegão e Zé Welinton; Evertton, Rayan Lucas e Lorran; Thiaguinho, Petterson (Lucian, 45’/2°T) e Werton (Pedro Estevam, 42’/2°T). Técnico: Mário Jorge.

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Auxiliares: Hugo Filemon Soares Pinto e Júlio César de Souza Gaudêncio

Cartão Amarelo: Ronald, Yago, Xandinho (NOV); Evertton Araújo, Thiaguinho (FLA)

Cartão Vermelho: Thiaguinho (44’/2ºT).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.