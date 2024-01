Newell’s Old Boys confirma o retorno de Éver Banega

Através de seus canais oficiais, o Newell’s Old Boys fez um importante anúncio ao tornar oficial a volta do meio-campista Éver Banega. O jogador de 35 anos assinou vínculo com a representação de Rosario até o fim de 2025.

A movimentação, aliás, acontece justamente no ano em que se completa uma década da primeira passagem do atleta no clube. Torcedor declarado do Newell’s, ele atuou por empréstimo do Valencia, em 2014, onde fez 20 partidas e marcou um gol. Não à toa, ele tem o escudo da entidade tatuado na sua panturrilha direita. Abaixo, a frase ‘Só Deus te entende’ vem acompanhada do número 19, o mesmo utilizado no primeiro período pela agremiação.

Formado nas categorias de base do Boca Juniors, Banega se profissionalizou em Buenos Aires e conquistou a última Libertadores do Xeneize, em 2007. Logo após esse feito, iniciou a construção da sua carreira, essencialmente, no exterior. No futebol europeu, passou por clubes na Espanha como Atlético de Madrid, Valencia (onde teve o maior grau de identificação) e Sevilla além da Inter de Milão, em território italiano.

Antes mesmo dos portentosos investimentos no futebol da Arábia Saudita, o meio-campista rumou para o Al-Shabab, local onde esteve por quatro temporadas. A última partida de Banega pelo clube saudita, aliás, foi no dia 30 de dezembro de 2023, em triunfo por 1 a 0 sobre o Al-Wehda.

