Voz do Esporte lança novo podcast: ‘Pod V’

A Voz do Esporte vai lançar um novo podcast esportivo a partir desta terça-feira (23/1), o “Pod V”. O programa será transmitido nas redes sociais da emissora e nas rádios que formam a Rede Voz do Esporte de Rádios. A apresentação é de Diego Floriano e Guilherme Estevão. No Pod V, os astros serão as personalidades do mundo dos esportes.

“Gostamos de contar histórias, de viver o esporte intensamente e com alegria. Dessa forma, o Pod V nasce para ser criativo, engraçado e tocante. Mas, embora tenha muita descontração, ainda terá o DNA da Voz do Esporte que é informar e emocionar”, diz Cesar Tavares CEO da Voz do Esporte.

O Projeto parte de uma parceria entra a Voz do Esporte e a RM Digital, empresa reconhecida e prestigiada pela tecnologia de ponta. É responsável por grandes projetos e parcerias com as principais emissoras de TV do Brasil.

“Somos uma empresa inovadora. Dessa forma, buscamos oferecer soluções personalizadas em transmissão, captação, estúdios, edição e muito mais. Afinal, queremos garantir a excelência em projetos deste porte. Estamos animados neste novo desafio.” Comentou o CEO da RM Digital Rodrigo Mason.

Abertura da temporada do Pod V

O programa que abre a temporada será às 14h30 (de Brasília) e terá como convidado Roger Guerreiro, ex-jogador do Corinthians e Flamengo Naturalizado polonês, foi dele o primeiro gol da história da Polônia na Eurocopa. Mas Roger também vai falar da polêmica saída do Corinthians e a consagração no Flamengo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.