Com mãozinha de Renato Gaúcho, Grêmio tenta contratação de Gabigol, diz rádio

O Grêmio busca um atacante no mercado para substituir Luís Suárez em 2024. Assim, Renato Gaúcho entrou em contato com Gabriel Barbosa nos últimos dias para tentar trazê-lo para Porto Alegre. A informação é da Rádio Gaúcha.

Renato Gaúcho e Gabriel Barbosa atuaram juntos no Flamengo em 2021. O atacante apresentou boas atuações na época e marcou um gol na final da Libertadores. O relacionamento entre técnico e jogador pode ser determinante para uma futura negociação.

Nas últimas semanas, Renato Gaúcho foi questionado sobre possíveis substitutos para Luís Suárez no Grêmio. O técnico tricolor, dessa forma, afirmou que existiam muitas possibilidades para posição na época.

“Temos o plano A e o B. Se fechar com um desses jogadores, pode ter certeza que os torcedores e vocês da imprensa vão gostar. Não adianta falar as características que daqui a pouco vocês vão saber. É difícil substituir o Suárez. Mas quem chegar, tem que chegar chegando. Estamos em contato com dois jogadores”, disse Renato Gaúcho.

Ídolo do Flamengo

Aliás, Gabriel Barbosa é um dos principais ídolos da história do Flamengo. O atacante chegou ao clube no começo de 2019 e rapidamente se conectou com os torcedores rubro-negros. O jogador conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil, Recopa Sul-Americana e três Cariocas.

Apesar dos títulos conquistados e da identificação construída, Gabriel Barbosa perdeu espaço e virou reserva do Flamengo em 2023. O atacante, dessa forma, entrou na mira do Corinthians nas últimas semanas, mas as negociações não andaram para frente. O jogador tem contrato no clube rubro-negro até dezembro de 2024 e pode estar vivendo seus últimos momentos no Rio de Janeiro.

