Patrocinense x Atlético: Onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético vai fazer sua estreia oficial na temporada de 2024. Nesta quarta-feira (24), visita a Patrocinense, em Patrocínio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Pedro Alves do Nascimento, pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro. O Galo é o atual tetracampeão e busca o quinto caneco estadual seguido.

O torcedor do Galo vive muita expectativa para 2024. Afinal, tem um dos times mais fortes do Brasil e buscou até as últimas rodadas o título do Campeonato Brasileiro em 2023. Agora, além da manutenção do elenco – algo que foi ressaltado e comemorado pela direitoria – chegou Gustavo Scarpa.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Premiere, a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega a Patrocinense

Após bom início de Série D do Brasileirão, com classificação na primeira colocação do Grupo G, o time caiu na etapa seguinte, diante da Portuguesa-RJ. Para conseguir uma boa campanha dentro do Mineiro, a diretoria buscou reforços de fora do Brasil. Afinal, anunciou Matheus Cassini, destaque do Corinthians na Copinha SP em 2015. Ele estava no futebol dos Estados Unidos e fechou com o time mineiro para a disputa do estadual. Além dele, a diretoria também buscou o meia-atacante Caiuby, de 35 anos, campeão com a camisa do Wolfsburg/ALE (2008/09).

Como chega o Atlético

O torcedor atleticano, afinal, está ansioso para ver a estreia de Gustavo Scarpa com a camisa do Galo. No entanto, não será agora. Ainda precisando aprimorar a parte física, o meia não viajou para Patrocínio. No entanto, a estreia do Galo no torneio estadual será com o que o técnico Luiz Felipe Scolari tem de melhor. Afinal, levou a maiora dos atletas considerados titulares. Evidentemente, por causa do início de temporada, alguns precisaram ficar na Cidade do Galo para trabalhos específicos. O zagueiro Bruno Fuchs, o volante Rodrigo Battaglia, o meia Zaracho, por exemplo, não estão com a delegação.

Após essa partida, o Galo volta a campo já diante do seu torcedor em Belo Horizonte. A segunda partida será contra o Democrata, no domingo (28), às 16h (de Brasília), na Arena MRV. Já a Patrocinense encara o Uberlândia, no Parque do Sabiá, na segunda-feira (29), às 20h (de Brasília).

PATROCINENSE X ATLÉTICO

Primeira rodada do Campeonato Mineiro

Data: 24/01/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Pedro Alves do Nascimento, Patrocínio (MG)

PATROCINENSE: Cairo; Nando, Leo Alves, Guilherme e Ailton; Galhardo, Marinho e Luan; Marcilio, Caique e Everson (Caiuby). Técnico: Rogério Henrique.

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Edenilson, Pavón e Igor Gomes; Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Auxiliares: Leonardo Henrique Pereira e Ricardo Junio de Souza

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

