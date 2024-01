Chicharito Hernández está de volta ao Chivas

Clube onde Chicharito Hernández deu seus primeiros passos antes de construir carreira na Europa, o Chivas anunciou o retorno do ídolo mexicano. Retorno esse que ocorre pouco menos de 14 anos após a última partida do atacante pela equipe radicada na cidade de Guadalajara.

Atualmente com 35 anos de idade, Chicharito ‘explodiu’ no clube onde foi formado nas categorias de base e atuou, como profissional, por quatro temporadas. Por conta de seus 80 jogos e 29 tentos (21 deles apenas em 2009/2010), o avante pavimentou história onde passou por clubes relevantes no Velho Continente. Tendo, inegavelmente, ligação especial com o Manchester United.

Nos Diabos Vermelhos, el apresentou sua maior consistência no futebol europeu. Além de fazer 159 partidas e marcar 59 gols, ele participou da conquista de seis títulos entre Campeonato Inglês, Supercopa da Inglaterra e Mundial de Clubes.

Além da equipe de Manchester, o artilheiro histórico da seleção mexicana (52 gols em 109 aparições) tem passagens também por Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham e Sevilla antes de, em 2020, tomar a decisão de voltar ao continente americano. Entretanto, não inicialmente para sua terra natal, mas para os Estados Unidos, onde defendeu as cores do Los Angeles Galaxy.

Vestindo a camisa do clube angelino, Chicharito teve uma trajetória marcada por altos e baixos na Major League Soccer (MLS). Em números, angariou estatísticas da ordem de 82 partidas com 39 tentos assinalados e cinco assistências.

