Filho de Zagallo, sobre irmãos: ‘Querem aparecer’

Dias após a morte de Mário Jorge Lobo Zagallo, os filhos iniciaram uma disputa pela herança. Isso porque um único filho foi priorizado pelo ex-jogador. Aliás, Mário César, o herdeiro que teria levado vantagens, criticou os irmãos.





Inicialmente, ele garantiu que foi o único que cuidou do pai por anos e, inclusive, Zagallo não queria a presença dos outros herdeiros.

“Eles estão querendo aparecer após sete anos. Fui eu quem cuidou do meu pai esse tempo todo. Tem um documento assinado pelo meu pai dizendo que não queria a visita deles nas internações”, revelou em entrevista ao Estadão.

Mário, inclusive, foi acusado de impedir as visitas dos irmãos ao pai. No entanto, ele se defende e disse que a escolha foi do pai. Ele garantiu ainda que o próprio Zagallo optou por “não deixar herança para outros filhos”. No entanto, a legislação brasileira não permite que nada fique para herdeiros e pelo menos 50% dos bens precisam ser divididos.

LEIA TAMBÉM: Guerra por herança divide família de Zagallo; Advogados dão versão

Em documento, afinal, Zagallo deixou claro seu descontentamento com os filhos “esquecidos” no testamento. Vale lembrar que eles entraram na justiça contra o pai no processo de herança após o falecimento da mãe, em 2012.

“Tal escolha se deu pela profunda decepção com seus três outros filhos, e, como maneira de retribuir todo o carinho e dedicação que seu filho Mario Cesar tem lhe dispensado, principalmente no período pós-morte de sua esposa, quando seus outros três filhos desistiram de lhe dar atenção e carinho”, diz parte do testamento.

